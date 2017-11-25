Владимир Ефимов рассказал об увеличении темпов потребительского и корпоративного кредитования в столице

За первые четыре месяца с начала года темпы роста, как потребительского, так и корпоративного кредитования в столице РФ намного превзошли показатели того же периода давности прошлого года. Так, кредитование местных физлиц за отчетный период выросло на 22,8%. За аналогичный период 2017 г. этот показатель в сравнении с тем же периодом годом ранее составил не более восьми процентов.

В комментарии к ситуации лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о том, что местные жители стали смелее тратить средства. Причину следует усматривать, как в росте реальных зарплат, так и в снижении ставок по кредитам.

Господин Ефимов также рассказал, что темпы роста корпоративного кредитования в мегаполисе в январе-апреле текущего года прибавили 20,6%. Есть основания говорить о четырехкратном росте показателей в сравнении с тем же периодом 2017 г. Корпоративный сектор все чаще использует кредитные ресурсы для того, чтобы расширять производство и сбыт, — подчеркнул Владимир Ефимов.



