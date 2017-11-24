Наталья Сергунина сообщила о росте числа патентов, приобретенных ИП общепита Москвы

Заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина объявила о росте числа индивидуальных предпринимателей из местной сферы общепита. В первом квартале 2018 года они приобрели 1,6 тыс. патентов, что на 107% выше показателя первого квартала 2017 года. Власти полагают, что положительное влияние на эту тенденцию оказал проходящий в нашей стране футбольный мундиаль. Об этом рассказало ТАСС.

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, на планомерный рост приобретения патентов в Москве позитивно влияет и созданная для предпринимательского сообщества инфраструктура. Управленец рассказал, что за первый квартал текущего года столичный бизнес суммарно приобрел более 51 тыс. патентов суммой в порядка 4,5 млрд. рублей. В сравнении с первым кварталом минувшего года зафиксирован рост обоих показателей на 22% и 19% соответственно, — уточнил Владимир Ефимов.



