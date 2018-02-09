Владимир Ефимов: бурное развитие бизнеса в столице способствовало оживлению рынка офисной аренды

В Москве проводится планомерная работа по развитию предпринимательства. Благодаря этому, здесь оживился рынок офисной аренды. За первый квартал 2018 года доля вакантных площадей в мегаполисе ощутимо сократилась. Попутно отмечается рост арендных ставок по всем классам офисов (так, по классам А и B увеличение ставок составило 2,4%). Об этом сообщила пресс-служба столичного ДЭПИР.

Комментируя новость, глава ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал о том, что доля вакантных площадей по офисам класса А в сравнении с показателями аналогичного периода годом ранее сократилась на 1,9 п.п., а класса B – на 0,6 п.п. Если сравнивать с первым кварталом кризисного 2015 года, то вакантность офисных помещений в столице по классу А сократилась в два раза, а по классу B — более чем наполовину.

По словам Владимира Ефимова, рынок офисной аренды в Москве подпитывается динамикой развития бизнеса. По итогам первого квартала 2018 года в мегаполисе прибыльность организаций увеличилась на 12,2%, общее число ИП — на 11,2%, а показатель энергопотребления бизнеса — на 4%, — уточнил глава Департамента.



