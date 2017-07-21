Центробанк забрал лицензию у неоднократно нарушавшего правила "Мосуралбанка"

Регулятор деятельности российских банковских организаций передает сведения о том, что "Мосуралбанк" вел работу, направленную на поддержание интересов лишь влиятельных физических и юридических лиц и акционеров.

Центробанк Российской Федерации забрал лицензию у неоднократно нарушавшего установленные правила АКБ "Мосуралбанк". Информация, которая касается этого вопроса, была предоставлена в СМИ. Так, регулятор пояснил, что на счету банка образовалось достаточно большое количество проблемных активов. Это вызвало повышенный интерес к нему.

ЦБ запросил отчетность финансово-кредитной организации, которая была предоставлена. Тем не менее, в ней были найдены явные несостыковки. Представители Банка России сообщают, что лишенный лицензии банк подделывал ее, а это грозит уголовным наказанием. Материалы переданы в прокуратуру для подробного рассмотрения. На данный момент в "Мосуралбанке" пребывает временная администрация.