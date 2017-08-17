Одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи разорилась на 32$ млн

По заявлению биржи криптовалют Bithumb, экономическое учреждение подверглось хакерской атаке. Информация об этом появилась на одном из главных ресурсов Республики Корея Yonhap News.

Атака сервисов крупной криптобиржи случилась в ночь со вторника на среду. Как сообщают сотрудники Bithumb, злоумышленники изъяли со счета компании 32$ млн (35 млрд вон). Поскольку Bithumb является седьмой по счету крупной биржей, новость о её хакерском взломе повлияла на другие криптовалюты. Самая популярная валюта биткоин потянула рынок вниз, подешевев на 2%. В связи с этим, платежная система потеряла 150$.

Влияние хакерской атаки замечено также в резком подорожании Ethereum на 1,16% и падении Ripple на 1,22%. Как ни странно, это второй взлом за последние две недели. Недавно злоумышленники «напали» на биржу Coinrail.