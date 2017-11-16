Навнит Гоенка: проект GLITZKOIN намерен охватить до 5% мирового алмазного рынка

Известный эксперт Навнит Гоенка (Navneet Goenka) стал гендиректором криптовалютного проекта GLITZKOIN Diamond Blockchain. Развитие проекта ведется быстрыми темпами, и участники мировой алмазной индустрии ожидают от него многого. Они выражают уверенность в том, что благодаря ветерану алмазной индустрии во втором поколении, коим является господин Гоенка, рынок ждет активное развитие.

Проект GLITZKOIN Diamond Blockchain был создан для обеспечения высокоэффективной торговли бриллиантами, как на рынке B2C, так и на рынке B2B. По словам Навнита Гоенка (Navneet Goenka), платформа GLITZKOIN поспособствует избавлению алмазного рынка от посредников, искусственного задирания цен и насыщения его подделками. Внутри платформы будут обращаться только сертифицированные бриллианты, — уточнил гендиректор проекта.

Как добавил Навнит Гоенка (Navneet Goenka), платформа намерена охватить около 5% мирового рынка бриллиантов (порядка 4,5 млрд. USD). Расчеты на платформе будут вестись сугубо токенами Glitzkoin, что гарантирует на них высокий спрос.