Россия ввела дополнительные пошли на импорт американских товаров

Об этом во вторник, 19 июня, заявил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. Он отметил, что Россия решила воспользоваться своим правом по ВТО.

Буквально недавно стало известно о том, что правительство России подготавливает ответные меры в связи с тем, что США ввели пошлины на сталь и алюминий. Одной из таких мер стали дополнительные импортные пошлины на некоторые американские товары. Такую новость сообщил министр экономики Максим Орешкин.

По его словам, после того, как США ввели свои пошлины, Россия не намерена стоять в стороне и решила использовать свое право по ВТО, введя меры в отношении импорта из США. Орешкин отметил, что данные пошлины будут касаться только той американской продукции, которая имеет свои российские аналоги. Министр также подчеркнул, что на макроэкономические показатели новые запреты не окажут никакого влияния, заодно начнет продвигаться продукция отечественного производителя.

Орешкин отметил, что действовать они начнут в ближайшее время. Стоит отметить, что в ведомстве не предоставили списка товаров, на которые планируется ввести пошлины.