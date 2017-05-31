На радость "Нафтогазу": в Англии заморозят активы "Газпрома"

Лондонский коммерческий суд принял решение по активам «Газпрома» на территории Англии, а также в Уэльсе.

Так, согласно оглашённому вердикту, российская компания будет вынуждена в течение двух суток после приговора предоставить список активов «Нафтогазу», стоимость которых превышает пятьдесят тысяч долларов, находящихся на английской стороне. После получения списка активы будут заморожены согласно требованиям арбитража в Стокгольме.

Представители украинской корпорации заявили, что судья может дать больше времени для российской стороны, но при невыполнении требований «Газпрому» грозит наложение штрафа и прочих санкций.

Напомним, конфликт между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» берёт начало с конца февраля, когда коллегия в Стокгольме обязала российскую сторону оплатить штраф «Нафтогазу» за транзит газа в размере 4.7 миллиардов долларов.