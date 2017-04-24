Лидер по тратам: на ЧМ-2018 Россия потратила 683 миллиарда рублей

За последние 10 лет на подготовку Чемпионата столько же денег потратила лишь Бразилия, в 2014 году траты страны составили 11,6 миллиардов долларов, что эквивалентно расходам России. Финальные расходы России на 19 миллиардов превысили план трат, намеченный в 2013 году.

Как сообщается, последняя доступная оценка оргкомитета свидетельствует о том, что на апрель 2018 года траты России на ЧМ составили 683 миллиарда рублей. Эта сумма в долларах составляет примерно 11,6 миллиардов. Большая часть средств, 437,8 миллиардов рублей, была получена из государственного бюджета России.

Основной объем инвестиций пришелся на создание и ремонт спортивных объектов. На это было потрачено 265 миллиардов рублей. Еще 228 миллиардов рублей потребовались для развития и улучшения транспортной инфраструктуры.

Информацию о тратах России на ЧМ-2018 подготовила и сообщила консалтинговая компания JLL. Также отмечается, что другие страны, принимавшие Мундиале на своей территории, тратили куда меньше, чем «лидер по тратам». Оказывается, за 10 лет такого же уровня расходов достигала лишь Бразилия. Помимо этого, Россия стала единственной страной, которая построила и основательно обновила все 12 стадионов.