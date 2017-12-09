ФТС ведёт пошлины на интернет-покупки за границей

Информация стала доступна СМИ благодаря одному из отечественных изданий. По данным источника, предложение уже направлено к Министерству финансов.

Стало известно о возможных изменениях, которые могут произойти в России. Они связаны с решениями Федеральной таможенной службы. Так, возможно, структура ведёт пошлины на интернет-покупки за границей. Реформа будет касаться всех из видов, независимо от размеров и стоимости.

На сегодняшний день порогом беспошлинного ввоза являются посылки весом до 31 килограмма и ценой до одной тысячи евро. Несколько месяцев назад представитель Минфина заявил, что начиная со следующего года правила претерпят изменения, и налогом будут обращаться товары из-за границы уже начиная от стоимости в 200 евро.

Разумеется, новые правила хотят вводить постепенно. По данным ФТС, они могут принести государству доход от 25 миллиардов рублей в год.