Россия не пустит животных из Армении

Сегодня стало известно об ограничении в сторону Армении по ввозу животных на территорию Российской Федерации.

Так, Россельхознадзор объявил, что на неопределённый срок Армения не может экспортировать все виды живых животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов. По уточнению пресс-службы, данный запрет направлен на защиту России от появления заболеваний, которые несут особую опасность для людей и животных.

Также было заявлено, что ограничение не будет касаться домашних животных, которые транспортируются хозяевами. Это значит, что собаки, кошки, хорьки, фреты, норки, а также не более двух особей канареек и попугаев могут свободно перевозиться в Россию.

Ранее сообщалось, что подобное ограничение может распространиться на ввоз овощей и фруктов с Турции через Армению, так как подобная транспортировка нарушает фитосанитарные нормы и не является согласованной с указаниями Евразийского экономического союза.