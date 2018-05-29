Козак заявил, что роста цен на бензин до 100 рублей не допустят

Козак отметил, что такой рост цен просто невозможен, несмотря на все прогнозы экспертов. По его словам, такой рост нанесет серьезный удар по региональному бюджету.

Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак, в последнее время в СМИ часто мелькают "предсказания" каких-то непонятых экспертов о том, что в будущем стоимость бензина вырастет до 100 рублей. Такие прогнозы являются просто апокалиптическими и нереальными, ведь такой огромный рост просто невозможен.

Козак отметил, что у правительства имеются все необходимые инструменты для того, чтобы не допустить подобного резкого роста стоимости топлива. Вице-премьер рассказал, что в настоящий момент существует понимание того, что столь резкий рост цен на топливо нанесет серьезный удар по многим другим секторам экономики, а также по региональному бюджету.

Козак также отметил, что ситуация на рынке постепенно начинает улучшаться, потому рост стоимости на топливо до 100 рублей ждать не стоит.