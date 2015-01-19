На 14 июня запланировано утверждение параметров пенсионных изменений

РБК ссылается на экономистов РАНХиГС, отмечающих, что повышение пенсионного возраста поможет избежать увеличения нагрузки на экономику и снижения реального размера пенсий. Пятого июня премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, на котором рассматривались три сценария повышения пенсионного возраста.

В ходе недавнего ПМЭФ-2018 РБК поговорил с новым вице-премьером России Татьяной Голиковой. Она подчеркнула, что пенсионные изменения нуждается в «осторожном подходе». По мнению Голиковой, все деньги должны сохраниться в пенсионной системе, а размер пенсий должен быть увеличен для всех пенсионеров, а не только тех людей, кого может ждать повышение пенсионного возраста, также должен быть предусмотрен долгий переходный период.

РБК пишет о том, что президент Владимир Путин уделяет особое внимание вопросу повышения благосостояния пенсионеров. В ходе прямой линии 7 июня российский лидер отметил, что он поставил Правительству задачу — обеспечить повышение доходов пенсионеров. Это является важной частью комплексной работы по двукратному снижению бедности в РФ, по мнению Путина.

РБК также сообщает о том, что в ходе подготовительной работы по реализации пенсионных изменений продолжается «торг за льготы». За 1,5 недели, что прошли после интервью Голиковой для РБК, произошли позитивные подвижки в этом вопросе. В частности, речь идет о льготах для людей, выходящих на пенсию (военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях люди и т.д.).







