Рестораны KFC сделают меню более вегетарианским

Руководство KFC приняло решение исключить из некоторых своих блюд важнейший ингредиент – курицу. Теперь главный упор в меню ресторанов всемирно известной сети будет сделан на вегетарианскую составляющую.

Отмечается, что такой шаг является попыткой KFC насытить блюда более полезными для здоровья продуктами. Кулинары этого знаменитого мирового бренда создают новую рецептуру, которая пока содержится в тайне. После того как, новинка будет апробирована, она поступит в полное распоряжение посетителей.

Возможно, что изменения в меню будут носить повсеместный характер. Но,пока испытания новых блюд предполагается провести в сети ресторанов Великобритании. Именно в этой стране правительством принимается ряд мер для борьбы с лишним весом граждан. Не последнюю роль в решении насытить рецепты продуктами растительного происхождения, играет все большая популярность заменителей мяса в блюдах ресторанов KFC.