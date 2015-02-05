В Улан-Баторе стартовала выставка «Российско-Монгольская инициатива — 2018»

Минувший четверг ознаменовался церемонией открытия выставки «Российско-Монгольской инициативы — 2018» на площадке Улан-Батора (столица Монголии). Ее организаторами выступили Ассоциация «Росспецмаш» (президент — Константин Бабкин) и Минпромторг РФ.

Более девяти десятков отечественных предприятий представляют на этом мероприятии свою продукцию. В их число входит Читинский керамический завод «МИР» (лидер — Виталий Гнатышен, возглавляющий Забайкальское отделение «Партии Дела»). Об этом информирует ИА REGNUM.

Как сообщил Виталий Гнатышен, в Монголии продукцию из нашей страны относят к высококачественным товарам. По его словам, «МИР» поставил в эту страну с 2014 г. уже более 3 млн. штук кирпича.

Помимо заводов «МИР» и Каскад плюс» Забайкалье в Монголии представляют свыше 15 промышленных предприятий. Как рассказал руководитель Минэкономразвития Забайкалья Сергей Новиченко, все предприятия, которые привезли в Монголию на выставку свои товары, уже их распродали.