В России "Евросеть" полностью уничтожат в пользу "Связного"

Объединение "Мегафона" и бизнес-группы SLV ликвидирует "Евросеть", как бренд, заменив его на "Связного". Так объявил руководитель предприятия Александр Малис.

Согласно планам, через год все торговые точки "Евросети" по России перейдут под бренд "Связного". За два года предприниматели намерены провести полный ребрендинг к 2020 году. Александр Малис отметил, что на такие шаги компания идет в пользу дальнейшего развития сети. При помощи ребрендинга они не просто уничтожат "Евросеть", но существенно расширят границы для "Связного".

В этот процесс будет инвестировано порядка 7,5 миллиардов рублей - примерно по 1,5 миллиона на каждый филиал. Кроме того, количество точек должно увеличиться до 500. В настоящее время их свыше 5 тысяч.

Александр Малис и его подчиненные собираются расширить общий ассортимент товаров разделить магазины по их направленности. Таким образом россиянам будет проще искать продукцию для дома, здоровья, развлечений, спорта, работы и прочих повседневных занятий. Чтобы обозначить новый бренд, дизайнеры разработали фирменные особенности логотипа, шрифта и цветовую палитру с преобладанием фиолетовых оттенков.