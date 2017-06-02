Экспансия блокчейн в экономике России неизбежна – ТПП РФ

В рамках XI Промышленного отраслевого форума, который прошел 22–23 мая в Воронеже на территории индустриального парка «Масловский», участники обсудили перспективы цифровой трансформации экономики России.

Главным докладчиком форума выступил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев. Эксперт подчеркнул важность и актуальность развития криптовалютных технологий. «Мы рассматриваем блокчейн-технологии как потенциальный ресурс для финансирования наших проектов. В этом отношении криптовалюта обладает огромным потенциалом. Многие банки уже вкладывают миллионы рублей на развитие и тестирование криптотехнологий, что подтверждает высокий интерес бизнеса к этому сегменту», – сказал Фатеев.

По словам специалиста, Торгово-промышленная палата России всегда выступала за повышение комфортности и прозрачности работы на отечественном рынке для всех предпринимателей. Поэтому ТПП РФ рассматривает криптовалюту не как источник спекулятивной прибыли, а как новый инструмент бизнеса – так называемого майнинга.

Как отмечается, на сайте услуг системы ТПП РФ можно в электронном виде заказать одну из 500 услуг из разных сфер деловой жизни и отследить выполнение заказа через личный кабинет.







