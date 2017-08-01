Мировые авиаперевозчики рассказали об «очень плохих новостях» для экономики

По словам гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, возрастающее напряжение в мировой торговле угрожает рынку авиаперевозчиков и всей экономике. Меры, направленные на ограничение торговли он назвал «очень плохими новостями».

Как рассказал Александр де Жюньяк, для экономики и сферы авиаперевозок есть «очень плохие новости». Так, утверждает он, барьеры для торговли и различные проявления ограничений несут в себе большую угрозу для рынка авиаперевозок. Глава Ассоциации уверен, что возникающие в международной торговле трения могут принести вред еще и всей экономике в целом.

Ранее уже стало известно, что введенные в США новые пошлины на ввоз стали и алюминия из европейских государств и Канады с Мексикой вызвало у стран «большой семерки» чувство «беспокойства и разочарования». Министры финансов стран G7 выступили с требованием, чтобы Минфин США оповестил Вашингтон о негативной реакции на новые пошлины.