В рамках работы ПМЭФ-2018 МСП Банк заключил ряд соглашений

В Санкт-Петербурге завершился ПМЭФ-2018. В рамках работы этого мероприятия МСП Банк («дочка» Корпорации МСП) заключила несколько соглашений, о сотрудничестве, среди которых договоренности с субъектами РФ и МБРР.

В рамках работы Форума МСП Банк и Тинькофф Банк подписали соглашение, по которому последний сможет предоставлять кредиты первого своим клиентам по низкой ставке. Кроме того МСП Банк договорился со Сбербанком о совместном финансировании сельскохозяйственной кооперации, резидентов моногородов и Дальнего Востока.

Отмечается, что в рамках ПМЭФ-2018 МСП Банк также достиг договоренности с РГСУ касательно поддержки социального предпринимательства. Здесь следует отметить, что 24 мая банк представил собственную систему дистанционного кредитования АИС НГС (портал smbfin.ru). С ее помощью бизнес-сообщество РФ может оформлять кредиты в режиме онлайн с помощью электронной цифровой подписи.



