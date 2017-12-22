Канатная дорога над Химкинским водохранилищем свяжет жителей двух районов

На Петербургском экономическом Форуме вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о новом виде транспорта, который скоро может появиться в столице – воздушной канатной дороге, сообщает Инвестиционный портал города Москва.

Воздушная трасса соединит два района, разделенный Химкинским водохранилищем, значительно сократив для пассажиров время, затрачиваемое ими на дорогу и снизив нагрузку на метро и общественный транспорт. По словам Натальи Сергуниной, финансовое участие города не предусмотрено ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации, а сам проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства. Канатная дорога еще на этапе проектированиярассматривалась как неотъемлемая часть столичной транспортной инфраструктуры – в рамках городской билетной системы проезд оплатить можно будет картой «Тройка».

Как отметил Владимир Ефимов, министр Правительства Москвы и глава столичного ДЭПИР, после реализации проекта будут оценены перспективы канатной дороги в других районах столицы и в случае положительного решения вопроса, инвестор может разместить производство комплектующих для воздушных трасс непосредственно в Москве.



