Власти российской столицы подписали пять соглашений о сотрудничестве с регионами во время работы ПМЭФ-2018

Минувшая суббота отметилась завершением ПМЭФ-2018. Площадка мероприятия в Санкт-Петербурге была использована московскими властями для подписания пяти соглашений с регионами РФ. В рамках сотрудничества будут использоваться богатые возможности портала поставщиков (создан в 2013 году), где традиционно происходит размещение госзаказа. По сути, благодаря подписанным соглашениям пространство портала будет масштабировано. Об этом информирует «Вечерняя Москва».

В Москве продолжает стремительно вестись внедрение информационных технологий. Благодаря их использованию, бурными темпами развивается экономика мегаполиса. Неслучайно, теперь местные жители могут оформить почти все документы в режиме онлайн.

Комментируя новость, руководитель московского ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал, что надежные электронные сервисы помогают формировать комфортную городскую среду. Местные жители благодаря этому могут найти дополнительное время для покупок, отдыха и занятий бизнесом.



