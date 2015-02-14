Эксперты назвали условия дефолта в Украине

Как считают специалисты, в Украине сейчас существует реальная угроза экономического кризиса. О ситуации рассказал глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

По мнению эксперта, сейчас он не видит ни одного сценария, при котором Украина могла бы справиться с долговыми обязательствами без поддержки других стран. Дефолт может стать причиной сразу нескольких ситуаций.

Первой причиной дефолта могут стать большие внешние долги Украины. Второй причиной, которая может привести Киев к кризису, является медленная реализация реформ, которые направлены на развитие экономики. По словам Алексея Гончарука, нынешняя ситуация в Украине похожа на преддефолтную.

Справиться с надвигающимся дефолтом Украине поможет очередной кредит от МВФ. Если же фонд откажется помочь, что наступление кризиса случится с вероятностью в 99%, считает эксперт. По мнению аналитиков, в Украине может наступить «конец света», который станет последствием невыполнения обязательств перед МВФ. В случае наступления дефолта, считают эксперты, украинцы начнут мигрировать, гривна обесцениться и в стране начнется массовая безработица.