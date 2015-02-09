МСП Банк презентовал CRM-систему по кредитованию предпринимателей в Санкт-Петербурге

Представители малого и среднего бизнеса получили дополнительный инструмент кредитования. В Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме МСП Банк представил уникальную разработку – онлайн-площадку для получения кредита бизнесом. CRM-система под названием АИС НГС (портал smbfin.ru) позволяет подать заявку, загрузить документы с электронной подписью и получить одобрение кредита за пару часов.

Презентовали систему генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и клиенты банка. Наглядно была показана работа портала, пошаговая регистрация и процесс подачи заявки в системе, занявшая минимум времени. «Развитие технологий переводит многие услуги и сервисы, в том числе и финансовые, в цифровую плоскость, и мы должны обеспечить достойное развитие малого и среднего бизнеса России в эпоху технологических перемен», - отметил Дмитрий Голованов.







