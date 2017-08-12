ВМФ рассказала о разработке нового парусника для выхода в океан до 2050 года

Россия заявила о разработке сверхсовременного парусника по требованию военно-морского флота до 2050 года. Новое изделие способно выходить не только в море, но и в открытый океан.

Руководитель заявил, что для постройки парусника используются опытностью и традиционностью кораблестроения России. Также отмечается, что корабль будет эффективно и сбалансированно взаимодействовать с авиационными единицами, поддерживать составляющие части и количество сотрудников в акватории Средиземного моря, а также активно сотрудничать с противовоздушной обороной.

Эксперты считают, что парусник является идеальным плацдармом для обучения курсантов – пребывание на нём даст прекрасную возможность получить бесценный опыт, который пригодится в будущем.

Также они заявляют, что парусники заведомо несут в себе энергетику, отличающуюся от больших судов и новые навыки, так как их существование напрямую зависит от командного взаимодействия.