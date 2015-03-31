По словам вице-премьера России, этот вопрос решить не так просто, так как обсуждению подлежат разные категории тех, кто получает выплаты, в том числе обычные, страховые, досрочные пенсии, а также по пенсионному возрасту.

Председатель Счётной палаты Российской Федерации, а также вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о сроках по началу пенсионной реформы. Ее слова прозвучали перед присутствующими на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, что Россия - это страна, где пенсионная реформа необходима. Предпосылки к ее проведению уже есть.

Голикова заявила, что первые изменения в системе распределения пенсий могут начать производить уже в следующем году, однако для этого нужна серьезная подготовка. По ее словам, продумать также нужно будет составляющую социального страхования в целом.

Ранее СМИ передавали информацию о том, что Россия вошла в пятерку худших стран по условиям жизни пенсионеров.