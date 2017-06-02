Силуанов: Западные санкции благоприятствуют проведению структурных реформ в России

Антон Силуанов, занимающий должность первого вице-премьера и министра финансов РФ, дал интервью на Петербургском международном экономическом форуме, в ходе которого рассказал о состоянии российской экономики после внедрения западных санкций.

Западные санкции благоприятствуют проведению структурных реформ в России. Так высказался перед прессой Антон Силуанов, который, в то же время не смолчал о ее потерях в экономическом плане. По его словам, до того, как ограничения начали действовать, правительство РФ работало над внутри- и внешнеполитическими реформами, однако процесс проходил довольно медленно. Тем не менее, ситуация, которая сложилась накануне из-за прихода санкций с Запада, сподвигла Россию действовать быстрее.

Ранее СМИ сообщали об обещании Антона Силуанова россиянам не менять налоги‍. По его мнению, это поспособствует стабилизации экономической ситуации в РФ, а также улучшит условия жизни.