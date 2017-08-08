Топ-менеджеры "Русала" уходят в отставку‍

Сегодня, 08:43 \\ Экономика

Источником этой новости стали представители Гонконгской фондовой биржи. По их данным, пост покидает даже гендиректор "Русала" Александра Бурико.

 В сети распространяется информация о том, что в российской компании, принадлежащей известному предпринимателю Олегу Дерипаске, состоятся крупные кадровые перестановки. Поводом для этого стал уход топ-менеджеров Зигфрида Вольфа, Екатерины Никитиной, Владислава Соловьева и других. В компании подтвердили, что эта информация официальна.

Кроме того, в ней предоставили данные по вопросу о том, кто же теперь будет занимать должность генерального директора. Так, уже назначен его исполняющий обязанности. Им стал Евгений Никитин. Он начал занимать эту должность еще вчера, сразу после ухода Бурико.

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Автор - Александра Ровер
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