Сбербанк продаёт дочернюю компанию в Эмираты

Российский банк «Сбербанк» примножит свои активы на три с половиной миллиарда долларов после продажи Denizbank.

Это дочерняя компания банка, работающая в Турции. Ранее она принадлежала бельгийской группе Dexia.

Ранее сообщалось, что Сбербанк подписал с Emirates NBD, находящимся в Дубае, контракт, который обязует продать практически все акции общей стоимостью в 3,2 миллиона долларов по актуальному курсу. Но для начала необходимо получить одобрение от властей России, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов для того, чтобы договор вступил в силу.

Успешное разрешение вопроса прогнозируется на окончание 2018 года. Аналитики акцентируют внимание на главные положительные особенности сделки, а именно выгодные для российской стороны условия по продаже, а также то, что подписанию соглашения не воспрепятствовали санкции от Соединённых Штатов Америки касаемо Российской Федерации, которые были введены по политическим причинам.