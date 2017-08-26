Госдума хочет разрешить оформлять ипотеку на жилье с 14 лет

В Госдуме рассматривают очередной вариант законопроекта, который в будущем сможет существенно облегчить жизнь молодым семьям. Депутат от ЛДПР Василий Власов придумал, как сделать так, чтобы молодые семьи уже в 30 годам были обеспечены собственным жильем.

Так, Власов считает, что в России должны разрешить оформлять ипотеку с 14 лет, с закрепленным правом сдавать недвижимость в аренду. По его словам, это позволит молодым людям не беспокоиться по поводу того, что к 25-30 годам у них не будет собственного жилья и заводить семью нет смысла. Депутат предлагает, чтобы платежи по ипотеки в основном шли на погашение самого кредита, а не процентов.

Власов отметил, что в России молодым семьям крайне сложно обзавестись собственным жильем, потому основным способом его получения и является ипотека. Он считает, что нужно снизить возраст, с которого можно оформить ипотеку, до 14 лет, а также смягчить требования к погашению кредита и разрешить молодежи сдавать полученную в ипотеку квартиру в аренду.

Власов отметил, что этим в настоящий момент должны заняться Минстрой и Центробанк, потому направил в ведомство письмо на рассмотрение.