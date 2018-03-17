Представители СК «РЕСПЕКТ» войдут в число участников ежегодного Форума РБК по недвижимости

СК «РЕСПЕКТ» является сторонником появления в нашей стране новых законодательных механизмов. По замыслу, они должны способствовать достройке взятых на страхование проблемных строительных объектов.

В настоящее время, к сожалению, российские СК не обладают правом использования полученных от внесения страховых взносов денежных средств в проблемных девелоперских проектах. Наделение их таким правом на законодательном уровне способствовало бы значительному снижению уровня социальной напряженности. Также можно было бы повысить эффективность использования полученных компаниями ресурсов на рынке долевого строительства.

Делегация СК «РЕСПЕКТ» войдет в число участников Третьего Ежегодного Форума РБК «Недвижимость в России». Важнейшие вопросы и стратегии развития отрасли смогут получить на этой площадке подробное обсуждения органами властей, экспертами и лидерами рынка.



