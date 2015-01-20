Morgan Stanley предупредил об обвале экономики России после новых санкций США‍

Уже третий банковский холдинг спрогнозировал спад ВВП России, в результате которого его результаты уменьшатся в значениях на 0,5% в текущем году. Такие данные Morgan Stanley поместил в отчете вместе со странами CEEMEA.

Morgan Stanley - это большой американский банковский холдинг, который относится к числу финансовых конгломератов. Его главное управление находится в Нью-Йорке, однако офис есть и в России. Накануне аналитики банка предупредили об обвале экономики России после новых санкций США‍. По их данным, ограничения вновь настигнут государственные компании РФ, вследствие чего будет замечен спад производства и замедление темпов экономического роста.

В Morgan Stanley считают, что ситуацию не спасет даже повышение цен на нефть до $70 за баррель. Тем не менее, пока не известно, какие именно отечественные фирмы пострадают от новых санкций США.