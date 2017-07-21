Центробанк отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»

Решение об отзыве лицензии было принято из-за того, что у банка появились проблемы, ставшие последствием использования рисковой бизнес-модели, это привело к формированию большого объема активов с низким качеством. Банк «Акцент» зарегистрирован в городе Орск Оренбургской области.

Как сообщается, с 18 мая приостанавливается действие лицензии банка «Акцент». Такое решение приняли в Центробанке. По состоянию на начало 2017 года данная кредитная организация находилась на 454 месте по размеру активов в банковской системе России.

В Банке России пояснили причину радикального решения. Сообщается, что в работе банка были найдены ошибки и проблемы, которые несли «реальные угрозы» для вкладчиков. По данным, «Акцент» работал по опасной бизнес-модели, что стало причиной образования большого количества активов, качество которых характеризуется как низкое.