Самозанятых россиян обяжут платить отчисления на пенсию и медицину

Такой законопроект содержится в правительственном плане по работе, касающейся, легализации работающих на себя граждан России. По мнению экспертов, для самозанятых россиян будет нужен патент, охватывающий несколько десятков видов деятельности, стоимость такого документа составит порядка 20 000 рублей в год.

Законопроект о самозанятых россиянах, с которых уже в скором времени могут начать взымать отчисления в Пенсионный фонд и в Федеральные фонд обязательного медицинского страхования, находится в плане правительства по работе, которая касается легализации россиян, работающих на себя. Данный документ не так давно разработали в министерстве юстиции, он уже получил одобрение в ряде других ведомств.

Сумма страховых взносов и то, как они будут начисляться, пока не проработанный вопрос. Вполне возможно, что для самозанятых установят специальный налог, который будет составлять 3-6% от общих доходов. Также предполагается, что сумма налога будет варьироваться в зависимости от того, какая именно деятельность у самозанятого россиянина.

В документе от Минюста определено, какие именно граждане считаются самозанятыми. Так, самозанятым россиянин считается тогда, когда он не имеет ИП и не входит в зону распространения мер по государственной поддержке.