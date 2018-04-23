Сергей Бачин поделился ожиданиями от ФЦП по развитию в РФ внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 гг.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Ростуризма Олег Сафонов приняли участие в состоявшемся в понедельник рабочем совещании. Оно было посвящено подведению итогов реализации в нашей стране ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 гг. Одним из участников встречи стал успешный российский бизнесмен, председатель совета директоров ГК «Агранта», владелец компании «АгриВолга» и гендиректор курорта «Роза Хутор» Бачин Сергей Викторович.

Как подчеркнул девелопер Сергей Бачин, завершающаяся ФЦП оказала важную помощь в развитии взаимодействия между государством и бизнесом. Она способствовала появлению многих объектов и росту туристического потока, помогла увеличить количество рабочих мест. Сергей Бачин сообщил, что принимал участие в программе проектами «Завидово» и «Ярославское взморье». С помощью ФЦП, которая дала возможность улучшить инфраструктуру, удалось акцентировать усилия на создании собственно объектов туристского назначения. Это гостиницы, рестораны, спа-центры.

Девелопер Сергей Бачин в своем комментарии также выразил надежду на то, что ФЦП на 2019-2025 гг. продолжит начатое и еще больше поможет слаженной работе государства и бизнеса. Хорошим подспорьем для этого стало бы снижение субсидирования процентной ставки до уровня, который в настоящее время достигнут в кредитовании АПК, — выразил мнение предприниматель.



