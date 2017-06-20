В России резко упала цена на гречку

Рекордные урожаи 2016-2017 годов привели к тому, что цена на гречку упала до минимального уровня, который до этого наблюдался в ноябре 2014 года. По информации Росстата, один килограмм гречневой крупы в апреле этого года стоил порядка 50,7 рублей.

Если сравнивать цену на гречку с прошлым годом, то в апреле 2017 года гречневая крупа стоила почти на 34% больше, чем стоила в этом же месяце 2018 года. Снижение цены на гречку окажет влияние не только на покупательскую способность россиян. Для сохранения рентабельности производства, в этом сезоне посевы гречки могут быть сокращены. За 2017 год в России удалось собрать рекордное количество гречки - 1,5 миллиона тонн.

Такое количество гречихи в два раза превышает необходимое для рынка России число тонн. Из-за этого возникло перенасыщение рынка, к урожаю добавились также и остатки запасов с предыдущего сезона, еще больше увеличив количество гречки. Выращивать гречку для других стран практически не выгодна. Данная культура имеет наибольшее распространение в России, Белоруссии и в Украине, что практически полностью отвергает возможность продажи крупы на импорт.