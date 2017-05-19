За чертой бедности: 68 российских депутатов заявили о своих «нищенских» доходах

Декларации о доходах депутатов России не перестают удивлять, порядка 68 политиков утверждают, что за год им не удалось заработать даже той суммы, которая смогла бы превысить годовой прожиточный минимум. 14 депутатов и вовсе написали в своих декларациях, что за 2017 год их доходы были равны нулю.

Как отметили эксперты, регистрация нулевого дохода не нарушает закона. Такие декларации попросту аномальны и весьма удивляют. Однако, 14 региональных депутатов все же решили, что подавать декларации с отсутствием дохода – вполне нормальный вариант.

Судя по зарегистрированным доходам депутатов за минувший год, 68 политикам пришлось жить за чертой бедности. Эти депутаты заявили, что их доходы не превышали даже годового прожиточного минимума. Больше всего «бедных» депутатов живет в Кабардино-Балкарии, там о «нищете» написали 7 политиков.

В Северной Осетии о своих «мизерных доходах» написали 5 парламентариев. Однако, при нулевом доходе на многих депутатах числится регистрация большого количества недвижимости.

Депутатами, которые зарегистрировали самые высокие доходы, оказались парламентарии Камчатского края. Там средний доход депутата за 2017 года оставил 121,3 миллион рублей. «Богатыми» также оказались парламентарии в Магаданской, Челябинской и Курганской областях