«Умная дорога»: инновационная схема управления коммунальным хозяйством, — Станислав Николаев

Крупнейший в России поставщик техники для дорожных и коммунальных работ ООО «Меркатор Холдинг» представляет интеллектуальную систему автоматического мониторинга.

««Меркатор — Умная дорога» — это не просто техническое решение, это раскрытие потенциала и качественный переход на иной уровень содержания дорог», — так оценивает разработку своих сотрудников Станислав Николаев, председатель Совета Директоров «Меркатор Холдинг».

Новая программа управления и контроля, уверен господин Николаев, не только повысит качество содержания дорог, но и сделает их более безопасными, а рациональное содержание технического парка и материалов повысит эффективность и сэкономит средства и время.

Система «Умная дорога» подразделяется на три логические подсистемы. Это датчики, которые монтируются на спецтехнике; планшет водителя, с помощью которого меняются рабочие настройки техники и осуществляется взаимодействие с диспетчерским отделом; и программное обеспечение, которое интегрирует массив входящих данных от техники и сведения о выполнении заданий.

Датчики, монтируемые на технику, собирают и отправляют данные не только о ее работе, но и о ее состоянии, степени изношенности, повреждениях и т. п. Это означает, что о грядущих неполадках рабочей техники сотрудники узнают до того, чем машина откажет в критический момент, и проведут плановое техобслуживание. В результате непроизводительные простои техники сократятся, уменьшатся также затраты на ремонт и запчасти.

«Умная дорога» позволяет предотвратить не только техногенные аварии, но и нарушения, обусловленные «человеческим фактором». Речь идет о сливах топлива, хищениях комплектующих, нарушении неприкосновенности груза, намеренно недобросовестном исполнении заданий и т. п. В целом рабочая отчетность дорожных и коммунальных служб становится более прозрачной.

Система была «обкатана» на московском предприятии «Автомобильные дороги». Использование «Умной дороги» обеспечило оперативное реагирование на обращения граждан, появлявшиеся на портале «Наш город». Так формируется единая информационная и рабочая среда, в которую вовлечены граждане и городские службы. А это — необходимое условие существования современного мегаполиса.

В настоящее время система «Умная дорога» монтируется на всей технике, производимой на заводе «Меркатор Калуга». Данная система легко интегрируется с ранее созданными программами автоматизированного управления. Это делает ее доступной для любого пользователя. В ближайшее время пилотные проекты «Умной дороги» будут запущены в большинстве регионов Российской Федерации.

Ряд разработок, входящих в систему «Меркатор — Умная дорога», могут быть использованы при управлении беспилотной техникой.







