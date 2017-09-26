В Таиланде узаконили операции с криптовалютой: за сокрытие биткоинов грозит штраф или тюрьма

В Таиланде в силу вступил закон, который позволит стране регулировать и фиксировать операции с криптовалютами. За 90 дней все, кто не получат регистрацию на свои операции с криптовалютой, получат штрафы и могут сесть в тюрьму.

Как сообщает издание The Bangkok Post, в Таиланде узаконили операции с криптовалютой. Закон об обязательной регистрации сделок с любыми видами криптовалюты уже получил официальную печать королевства. Сообщается, что за 90 дней все, кто имеет отношение к операциям с криптовалютой, должны зарегистрировать этот факт.

Для получения регистрации жителям Таиланда, которые осуществляют сделки с криптовалютой, нужно обратиться в специальную комиссию по безопасности. Если регистрация не будет получена и через 90 дней власти узнают, что человек осуществляет операции с криптовалютой, он может получить штраф до 500 000 батов, что в эквиваленте значит порядка 15 000 долларов.

Помимо этого, за незаконные операции с любыми видами криптовалют предусмотрено еще и другое наказание в виде тюремного ареста на срок до 2 лет. В Таиланде отметили, что данный закон принят для того, чтобы криптовалюты получили всестороннее регулирование. Помимо этого, закон об обязательной регистрации таких сделок направлен на борьбу с отмыванием денег и поможет стране бороться с уклонением от налоговых выплат.