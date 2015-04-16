В списке богатейших людей Великобритании оказалось рекордное количество шотландцев

В Шотландии 11 миллиардеров, и общий капитал составляет 22 миллиарда долларов, как сообщает VistaNews. Их имена были озвучены издательством Sunday Times. Составитель списка, Роберт Уоттс, подчеркнул, что все эти люди накопили свои деньги благодаря умению вести бизнес и стараниям, а не унаследовали, как было характерно для прошлых времён.

В первую очередь стоит упомянуть Гленна Гранта Гордона, у которого есть ликёроводочное предприятие «William Grant & Sons». Состояние этого бизнесмена – 3,3 миллиарда долларов. «Серебро» списка шотландских богачей у Джона Шоу и его супруги Киры, которые заработали 2,3 миллиарда благодаря акциям Biocon.

На третье место Роберт Уоттс определил нефтяного магната сэра Яна Вуда, также обладающего 2,3 миллиарда долларов. Ещё в десятке самых богатых Мохамед Аль Файед, Махди Таджир, Томпсоны, Кларки и Джим МакКол. Замыкает этот список финансист Джим Меллон.