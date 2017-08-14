Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом человека

Московский арбитражный апелляционный суд впервые в истории России признал имущественную принадлежность криптовалюты. Судья вынес решение включить средства с криптокошелька Ильи Царькова в его конкурсную массу.

В октябре Илья Царьков был объявлен банкротом. Он остался должен предприятию "Рикас Финанс" свыше 18 миллионов рублей, согласно договору поручительства. Арбитражный управляющий Алексей Леонов запросил у должника информацию об имуществе и узнал от него о существовании виртуального кошелка Blockchain.info. С тех пор Алексей Леонов пытался через суд добиться включения имеющейся там криптовалюты в состав конкурсной массы для погашения долга.

В феврале Арбитражный суд не удовлетворил ходатайство управляющего из-за существующих нормативно-правовых норм, которые не относят криптовалюты к какой-либо категории цифровых валют. Юристы постановили, что криптовалюта является просто наборами символов, которые хранятся в информационных системах. Однако в девятом апелляционном суде иск Алексея Леонова был удовлетворен - постановление обязывает присовокупить криптовалюту к массе Ильи Царькова. При этом решение нижних инстанций вместе с определением термина было полностью отменено.