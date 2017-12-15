Зарплаты учителей будут обсуждаться директорами школ в прямом эфире

В эфире Московского образовательного столичные директора В.Нилова (школа №1631) и А.Антипов (№1573) будут обсуждать учительские зарплаты. Одной из тем дискуссии выступит вопрос, следует ли воспринимать зарплату в виде критерия измерения качества работы педагога. У каждого дозвонившегося в эфир учителя есть возможность стать участником беседы. Об этом рассказывает портал Москва News.

Ранее руководитель столичного Депобразования Исаак Калина сообщал, что в текущем году средняя зарплата московского учителя составляет порядка 90000 рублей. Как отмечал министр, благодаря повышению оплаты труда преподавательского сообщества мегаполиса растет и качество местного образования. Неслучайно, в последние семи лет столичные школьники демонстрируют все более убедительные результаты, и темпы роста этих результатов даже незначительно опережают темпы роста средних зарплат местных учителей, — констатировал Исаак Иосифович.