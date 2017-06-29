Наталья Сергунина: объем экспорта московской электроники превысил 1,5 млрд. долларов в 2017 году

12 компаний из столицы РФ представили широкий спектр электронной продукции на экспозиции «Сделано в Москве». Она начала работу под эгидой ExpoElectronica. Сообщается, что одной из наиболее впечатляющих столичных разработок стал серийный 3D-принтер, предназначенный для послойной печати металлических изделий. Об этом проинформировал портал Investmoscow.ru.

Посетив экспозицию, заместитель столичного мэра Наталья Сергунина поделилась своим комментарием. Так, она призвала забыть о мифе, согласно которому мировой рынок электроники сосредоточен в руках азиатских производителей, а Россия только занимается поставками изделий и комплектующих. По словам чиновницы, за минувший год китайскими компаниями было приобретено столичной электроники на сумму в более чем 1,4 млрд. долларов. Если же говорить об общей выручке за московскую электронику в 2017 году, то она составила более чем 1,56 млрд. долларов, — добавила Наталья Сергунина.