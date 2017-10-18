В шесть раз больше человек стало посещать Инвестиционный портал Москвы за четыре года

Инвестиционный портал Москвы в последние четыре года фиксирует планомерное увеличение количества посещений. За отчетный период показатель его посещаемости продемонстрировал почти шестикратный рост. Если в 2014 году на ежемесячной основе на сайт заходили в среднем 27 тысяч раз, то по итогам первого квартала текущего года можно констатировать более 150 тысяч ежемесячных посещений. Об этом рассказал портал Investmoscow.ru.

Как напомнила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина, этот сайт работает для инвесторов в формате «одного окна», и на нем можно легко выбрать для комфортного пользования не только русский, но и китайский, немецкий, английский, арабский и испанский языки. Портал предоставляет необходимую информацию об инвестиционных возможностях и достоинствах Москвы.

О том, какой раздел является одним из самых посещаемых, рассказал Геннадий Дегтев (лидер Департамента города Москвы по конкурентной политике). Это раздел с информацией о земельно-имущественных торгах столицы — свыше 40% от объема посещений.