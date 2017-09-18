Московские делегаты рассказали немецкому бизнесу о работе столичных инвесторов и технопарков

Немецкие бизнесмены узнали от Делегации Правительства Москвы о том, какие условия созданы в столице РФ для запуска технопарков и работы инвесторов. Общение имело место в то время как делегация посетила химико-медицинский кластер индустриального парка HOECHST в рамках участия в промышленной выставке HANNOVER MESSE. Об этом информирует портал Investmoscow.ru.

В настоящее время в столице РФ функционирует ряд механизмов и инструментов для привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль, — отметил руководитель московского ДЭПИР Владимир Ефимов. По его словам, комфортные условия для работы и сбыта продукции мотивируют ведущие медицинские и фармацевтические компании заниматься локализацией своих производств в Москве.

В свою очередь руководитель Городского агентства управления инвестициями города Москвы Леонид Кострома сообщил, что российская столица приветствует и поддерживает создание новых высокотехнологичных производств и развитие старых. В настоящее время на долю компаний, которые прошли регистрацию в Москве, приходится почти половина всех поступающих в РФ прямых иностранных инвестиций.



