Стало известно, сколько тысяч долларов Илон Маск «прожигает» за минуту

Эксперты установили скорость «прожигания» денег Илона Маска. За одну минуту на поддержку финансовой устойчивости компании Tesla, которая выпускает электромобили, тратится порядка 6,5 тысяч долларов.

Согласно отчетам, прошлый год компания Tesla закончила с прибылью в 3,4 миллиардов долларов. А долг компании составил 9,4 миллиардов долларов. По мнению экспертов, за минуту на поддержание стабильности «детища» Илона Маска «сжигается» порядка 6,5 тысяч долларов. Если ситуация не изменится в положительную сторону, то, уверенны эксперты, в этом году компании Маска понадобится искать дополнительные источники финансирования. За 8 лет штат компании вырос с 899 работников до 40 000 человек. Сотрудников стало больше, но прибыль при этом не растет. Также известно, что на сегодняшний день компания Tesla не выполнила планов по производству Tesla Model 3. Данный факт является еще одним поводом для беспокойств.

Как к такой ситуации относится сам Илон Маск – пока не известно. Компания существует с 2003 года, ей оказывается большая поддержка от правительства США. Но, как утверждают эксперты, компании Маска срочно требуется что-то менять, так как темпы «прожигания» денег уже начинают настораживать.