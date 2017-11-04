Холдинг SFI Михаила Гуцериева сообщил о том, что приобрел НПФ «Доверие»

В субботу холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI, входит в группу «Сафмар» известного предпринимателя Михаила Гуцериева) распространил официальное сообщение. Оказывается, им был приобретен негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Доверие». 29 марта эту сделку разрешила ФАС. Ранее ее одобрило общее собрание акционеров холдинга. Сообщается, что сумма покупки составляет 210 млн. долларов (12,1 млрд. рублей). Об этом рассказывает портал «Коммерсант».

100% акций НПФ «Доверие» владеет ООО «Инвест-проект». Согласно условиям заключенной сделки, на дату ее закрытия компания не должна иметь других финансовых активов и вложений.

НПФ «Доверие» начал работу на российской территории в 1997 году. В настоящее время он по праву считается одним из ведущих игроков отечественного рынка обязательного пенсионного страхования. В планы SFI входит присоединение фонда к своему основному пенсионному активу — НПФ «Сафмар».