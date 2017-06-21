Федеральная электронная площадка РТС-тендер провела масштабную модернизацию информационной автоматизированной системы «СТАР», разработав и внедрив важные программные дополнения по формированию обоснования НМЦК – начальной максимальной цены контракта.



Благодаря этому заказчики и поставщики смогут работать в соответствии с требованиями Приказа №871н от 26.10.2017 Министерства здравоохранения РФ по установлению НМЦК на лекарственные препараты.



«РТС-тендер становится локомотивом в формировании цифровых сервисов для регулятора, в том числе в такой важной области как здравоохранение», – заявил Владимир Лишенков, гендиректор федеральной электронной площадки РТС-тендер. Сейчас ИАС «Тендер» дает возможность при определении НМЦК на лекарственные средства применять метод сопоставимых рыночных цен, тарифный метод и метод расчета средневзвешенной цены, а с 1 июля 2018 года добавится четвертый – метод референтной цены, синхронизированный с единой информационной системой.