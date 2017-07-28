К 2019 году каждый россиянин получит единый идентификатор. Это значит, что все его основные документы, паспорт, страховое, либо же пенсионное удостоверение, получат единый номер, внесенный в реестр.

Отечественные средства массовой информации сообщают о новшестве, которое будет введено в Российской Федерации на протяжении этого года. Согласно информации, которую передает источник, в начале 2019 года все россияне будут иметь личный номер. Эта цифра будет указана на его документах и заменит номера паспорта, страхового и пенсионного удостоверений.

Для этих целей каждому россиянину ответственные структуры создадут единый идентификатор. Считается, что такая мера поможет упростить взаимодействие гражданина с государственными организациями, банками и подобными учреждениями. Тем не менее, эксперты видят и некоторую опасность в таком новшестве. Некоторые из них считают, что в этом случае личным данным россиян может быть нанесен вред.