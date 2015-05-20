ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Новый кредитный союз» и «Эльбин»

26 апреля Центробанк России сообщил, что махачкалинский банк «Эльбин» и московский банк «Новый кредитный союз» лишаются лицензий и получают временное администрирование. Причиной таких мер регулятор назвал нарушения обеих банков, которые касались законов и нормативных актов ЦБ.

По данным ЦБ, по состоянию и размеру активов в российской банковской системе на 1 апреля, банк «Эльбин» занимал 483-е место, а «Новый кредитный союз» стоял на 437-ой позиции. В Центробанке отметили, что у обеих банков лицензии отозвали по одинаковым причинам.

В работе этих банков ЦБ выявил ряд нарушений требований законодательства. Помимо этого, своими действиями организации нарушали нормативные акты регулятора, касающиеся противодействию легализации средств, которые были получены преступным путем. Также акты, нарушенные банками, касались правил о противозаконном финансировании терроризма.

Во время проверок работы банка «Новый кредитный союз» эксперты выявили ряд операций, в ходе которых организация проводила непрозрачные сделки с иностранной валютой. Такие сделки изначально несли для банка убытки и не имели смысла в экономической трактовке.

ЦБ сообщает, что банки неоднократно получали меры по надзорному регулированию, но организации так и не смогли нормализовать свою деятельность. В банках назначено временное администрирование.