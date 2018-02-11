На HANNOVER MESSE рассказали о преференциях зарубежным инвесторам в российской столице

23 апреля во время проведения всемирной промышленной ярмарки Hannover Messe российские чиновники ответили на вопросы зарубежных инвесторов об особенностях реализации инвестиционных проектов на территории российской столицы.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов и директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома подчеркнули, что локализация бизнеса в Москве проходит не сложнее чем в другом российском городе, но с учетом наличия большого рынка сбыта и концентрации высококвалифицированных кадров в регионе размещение бизнеса в Москве выгодно.

Руководство города подготовило различные формы поддержки для иностранных инвесторов, включая существенные налоговые и неналоговые льготы, финансовую поддержку в виде различных субсидий, льготных займов, а также в случае присвоения статуса масштабного инвестиционного проекта могут получить земельный участок без проведения конкурса.

Участников встречи интересовали также механизмы государственно-частного партнерства, условия организации и ведения бизнеса в столице, льготы.



